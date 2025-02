Berlinale-Eröffnung: Deutsche Stars setzen politische Statements

«Dieses Kleid ist eine Warnung»

Klima–Aktivistin Luisa Neubauer (28) lenkte mit einer Aufschrift den Fokus auf ihr weisses Kleid. Darauf waren in schwarzer Schrift die Namen «Donald & Alice & Elon» und in grauer Schrift darunter «Friedrich?» zu lesen. Damit stellt sie offenbar den CDU–Kanzlerkandidaten Friedrich Merz (69) in eine Reihe mit US–Präsident Donald Trump (78), AfD–Kanzlerkandidatin Alice Weidel (46) und X–Chef Elon Musk (53). Auf der Rückseite der Robe war zu lesen: «Democracy dies in daylight» (zu Deutsch: «Die Demokratie stirbt bei Tageslicht»). Bei Instagram schrieb Neubauer zu ihrem Statement nach der gemeinsamen Abstimmung von Union und AfD im Bundestag und vor der Bundestagswahl: «Dieses Kleid ist eine Warnung und eine Aufforderung. Danke an die Berlinale, mir bei der Eröffnung dafür Raum zu geben.»