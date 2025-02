Berlinale: Hollywood-Glamour in der Hauptstadt

Hollywood ist in der Hauptstadt gelandet: Die 75. Berlinale ist gestartet! Der Höhepunkt der Eröffnungsfeier der Internationalen Filmfestspiele in Berlin war der glamouröse Auftritt der Leinwand–Heldin Tilda Swinton (64). Für den emotionalsten Moment sorgte jedoch ein Foto. Deutsche Stars wie Andrea Sawatzki (61), Christian Berkel (67), Ulrich Matthes (65) und weitere erinnerten auf dem roten Teppich mit einer Schwarz–Weiss–Fotografie in der Hand an die israelische Geisel David Cunio. Auch die neue, US–amerikanische Berlinale–Intendantin Tricia Tuttle (55) zeigte sich mit einem Bild Cunios.