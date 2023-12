Berlinale: Martin Scorsese erhält Goldenen Ehrenbären

Das Berlinale–Leitungsduo Mariëtte Rissenbeek und Carlo Chatrian erklärte weiter: «Killers of the Flower Moon», Scorseses jüngster Film, sei eine seiner grössten Errungenschaften: «Wie Scorsese selbst so wortgewandt sagte, ist der Film eine ‹Anerkennung des Ausmasses an Terror, den die Osage–Gemeinschaft erlitten hat, und so auch eine Art Trost spenden könnte›. Es ist uns eine grosse Freude, einmal mehr einen guten Freund des Festivals begrüssen zu dürfen und ihm unseren wichtigsten Ehrenpreis zu verleihen.»