Berlinale-Partner kritisieren Haltung des Festivals zum Gaza-Konflikt

Kurz vor Beginn der diesjährigen Berlinale am 15. Februar hat eine Gruppe von Vertragspartnerinnen und Partnern des Festivals in einem offenen Brief den Umgang der Berlinale mit dem Gaza–Krieg kritisiert. In dem Dokument, das am Montagabend (12. Februar) auf Instagram und als Google Dokument veröffentlicht wurde, heisst es: «Als Auftragnehmer der Berlinale, die die lautstarke und prinzipielle Erfolgsbilanz des Festivals bei der Verteidigung humanitärer Werte bewundern, haben wir das Bedürfnis, eine Position anzubieten, die auf der Erklärung des Festivals zur aktuellen humanitären Krise in Gaza (19. Januar 2024) aufbaut.»