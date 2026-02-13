Berlinale: US-Star Haley Lu Richardson beweist ihr Breakdance-Talent

Darum geht‹s in «Good Luck, Have Fun, Don›t Die»

An einem Abend in Los Angeles stolpert eine seltsame Erscheinung in ein Diner: ein Typ (Rockwell) mit langen, zerzausten Haaren, gekleidet in ein Cyberpunk–Outfit. An seiner Brust ist ein technisches Gerät befestigt, das verdächtig nach einem Sprengzünder aussieht. Ohne Umschweife verkündet er den verdutzten Gästen, er komme aus der Zukunft. Sein Auftrag: Freiwillige rekrutieren, die ihm dabei helfen, eine ausser Kontrolle geratene Künstliche Intelligenz zu vernichten – bevor diese die Welt ins Verderben stürzt. Mit der wenig subtilen Drohung, das gesamte Lokal in die Luft zu sprengen, gelingt es ihm schliesslich, Ingrid (Richardson), Mark (Peña), Janet (Beetz), Scott (Asim Chaudhry ) und Susan (Juno Temple) davon zu überzeugen, dass ausgerechnet sie dazu bestimmt sind, die Menschheit vor der Versklavung durch die KI zu bewahren.