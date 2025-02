«Berliner Runde» und mehr: Riesiges Interesse für Wahlberichte im TV

Die Primetime bleibt in öffentlich–rechtlicher Hand

Nach den Sendungen am frühen Abend, die sich vornehmlich mit den ersten Hochrechnungen beschäftigten, begann um 20:15 Uhr die «Berliner Runde». Die Sendung mit ARD–Chefredakteur Oliver Köhr (49) und ZDF–Chefredakteurin Bettina Schausten (60) ging im Ersten und dem ZDF simultan an den Start, zu Gast waren die Spitzenkandidaten der einzelnen Bundestagsparteien. Im Ersten kam die «Berliner Runde» auf rund 7,6 Millionen Zusehende, weitere 4,0 waren es im ZDF. Die zusammengenommen 11,7 Millionen Zuschauer stellten einen Marktanteil von fast 40 Prozent dar. In der Gruppe der 14– bis 49–Jährigen waren es mit zusammen rund 3,7 Millionen sogar fast 50 Prozent.