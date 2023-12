Bernd Herzsprung kämpft gegen Krankheit und um ein neues Zuhause

Bernd Herzsprung spielte bereits in den 1960er–Jahren in bekannten Produktionen

Bernd Herzsprung ist seit Jahrzehnten eines der bekanntesten deutschen TV–Gesichter. Seit Ende der 1960er–Jahre spielte er in zahlreichen Fernsehformaten, unter anderem in «Der Kommissar», «Derrick», «Ein Fall für zwei» oder dem «Tatort». Von Ende der 1970er–Jahre bis Anfang der 1990er–Jahre verkörperte er den Polizisten Fred Less in der ZDF–Serie «SOKO 5113». Einem jüngeren Publikum wurde er 2011 durch seine Teilnahme an der RTL–Show «Let's Dance» bekannt.