Bernhard Brink: «Ich habe vom Kochen keine Ahnung»

Bernhard Brink (71) hat sich schon in den 1970er Jahren einen Namen in der Schlagerbranche gemacht. 2022 feierte er sein 50. Bühnenjubiläum. Für den 71–Jährigen noch lange kein Grund, sich zur Ruhe zu setzen: Der Schlagersänger ist dieses Jahr wieder auf Tournee, arbeitet derzeit an einem neuen Album und ab Januar geht es direkt weiter mit seiner Show «Die grosse Schlager Hitparade». Über die Weihnachtsfeiertage will Brink aber noch einmal zur Ruhe kommen. Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news erzählt der «Liebe auf Zeit»–Sänger, warum seine Frau Ute und er sich keine Weihnachtsgeschenke mehr machen, welche Schlager–Newcomer er auf dem richtigen Weg sieht und wie es nach rund 30 Jahren zu seinem zweiten Weihnachtsalbum «Frohe Weihnachten mit Bernhard Brink» (erscheint am 24. November) kam.