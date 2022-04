Bernhard Brink: Weibliche Fans haben seine Frau Ute «nie beunruhigt»

Am 15. April 1972 stand Schlagerstar Bernhard Brink (69) zum ersten Mal in der ZDF-Hitparade auf der Bühne - und legte den Grundstein für eine erfolgreiche Karriere. Der 69-Jährige feiert dieses Jahr sein 50. Bühnenjubiläum. Aus diesem Anlass veröffentlichte Brink bereits im März seine Autobiografie «Alles ausser Tanzen» (Bild und Heimat Verlag). Darin blickt der Fernseh- und Radiomoderator auf sein turbulentes Leben zurück. Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news spricht Brink über die wilden 70er Jahre sowie Rückschläge und Veränderungen innerhalb der Musikbranche. Zudem verrät der Sänger, der im April den 35. Hochzeitstag mit seiner Frau Ute feiert, das Geheimnis ihrer Liebe.