Bernie Ecclestone wird 95: Der kleine Mann, der die grosse Bühne erfand

Liebe, Luxus und Lateinamerika

Mindestens so bunt wie sein Terminkalender ist Ecclestones Privatleben. Aus seiner Ehe mit Ivy Bamford (1952–1964) geht 1955 Tochter Deborah hervor. Nach 17 Jahren Beziehung mit Tuana Tan aus Singapur ist er von 1985 bis 2009 mit dem kroatischen, 28 Jahre jüngeren Ex–Model Slavica Radic verheiratet. Sie schenkt ihm die beiden Töchter Tamara (41) und Petra (36), heute beide Jetset–Ikonen. Das Scheitern der Ehe mit Slavica mündet in einer der kostspieligsten Promi–Scheidungen der Geschichte. Ecclestone findet seine Ex–Frau mit fast einer Milliarde Euro ab und sagt später: «Eine der teuersten, aber besten Entscheidungen.» Seit 2012 ist er mit der brasilianischen Anwältin Fabiana Flosi (49) verheiratet. Als Wohnsitze dienen beiden der Schweizer Nobelort Gstaad und das brasilianische Amparo in der Region São Paulo. Dort betreiben sie eine Kaffeeplantage: «Manche bauen Teams auf, ich baue Arabica an», so Ecclestone. Sein ganzer Stolz ist aber Sohn Ace, der 2020 geboren wurde: «Er hält mich wach – nachts und im Kopf», so Ecclestone lächelnd. Bei der Geburt war er fast 90.