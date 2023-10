Bernie Ecclestone zahlt 756 Millionen Euro Steuern nach

Der ehemalige Formel–1–Chef Bernie Ecclestone (92) ist am Donnerstag (12. Oktober) einer Haftstrafe entgangen. Im Prozess wegen Betrugs in Millionenhöhe bekannte er sich überraschend schuldig und erklärte sich bereit, dem Finanzamt 652 Millionen Pfund zu zahlen (rund 756 Millionen Euro). Das Gericht in London verurteilte ihn zu 17 Monaten Haft, setzte die Strafe jedoch auf zwei Jahre zur Bewährung aus. Wie britische Medien wie die «Daily Mail» berichteten, waren das Schuldeingeständnis und die Nachzahlung offenbar Teil eines Deals mit der Justiz. Bisher hatte Ecclestone die Betrugsvorwürfe dementiert. Ihm wurde vorgeworfen, 2015 Auslandsvermögen in Höhe von mehr als 400 Millionen Pfund bei der Steuer falsch angegeben zu haben.