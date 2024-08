«Berry Stained Lips»: Mit diesem Beauty-Trend bleibt der Sommer länger

Die Farbpalette reicht von zarten Himbeertönen über kräftiges Johannisbeerrot bis hin zu tiefen Brombeernuancen. Dabei ist das Geheimnis des Looks seine Natürlichkeit. Anders als bei klassischem Lippenstift geht es hier nicht um präzise Konturen oder intensive Deckkraft. Vielmehr entsteht der «Stained»–Effekt, indem die Farbe leicht aufgetupft wird – sei es mit den Fingern oder einem weichen Pinsel. So wirkt der Look eher wie ein Hauch von Farbe statt einer dicken Schicht, was ihn besonders für den Alltag geeignet macht.