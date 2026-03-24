Berufung abgelehnt: Marius Borg Høiby bleibt weiter in U-Haft

Neue Sorge um Mette–Marit

Derweil steigt die Sorge um den Gesundheitszustand von Kronprinzessin Mette–Marit. Die Zeitschrift «Se og Hør» berichtete, dass die Frau von Kronprinz Haakon (52) nach ihrem Interview zum Epstein–Skandal mit dem Sender NRK angeschlagen ausgesehen habe, wie Bilder beweisen sollen. Haakon soll darauf angeblich ein Sauerstoffgerät für Mette–Marit getragen haben. Die Schnappschüsse zeigen das Paar vor dem Eingang einer Notaufnahme. Die Zeitung «Dagbladet» veröffentlichte am Wochenende ebenfalls Bilder, die die beiden bei einem Spaziergang zeigen. Auch hier soll ein tragbares Beatmungsgerät zu sehen gewesen sein. Mette–Marit leidet an einer chronischen Lungenfibrose. Das norwegische Königshaus hatte Ende 2025 bekannt gegeben, dass sich die Erkrankung verschlimmert habe und sie auf eine mögliche Lungentransplantation vorbereitet werde.