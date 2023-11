«Beruhigt»: «Sommerhaus»-Star Pia Tillmann gibt Update nach Autounfall

Grosse Sorge nach Autounfall

Das Paar sei «jetzt wirklich sehr beruhigt nach dem Unfall»: «Es ist alles cool. [...] Hauptsache alles ist gut, alles ist gesund», so die werdende Mutter weiter. Die Schwangerschaft hatten die beiden Ende September öffentlich gemacht. Am vergangenen Dienstagabend meldete sich die Schauspielerin dann via Instagram mit der Schocknachricht, dass es bei ihr zu einem Auffahrunfall gekommen war, jemand habe ihr die Vorfahrt genommen.