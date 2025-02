Besondere Ehre: König Charles lädt Donald Trump zum Staatsbesuch ein

Besucht Prinz William Trump im Weissen Haus?

Zuvor hatte es bereits Gerüchte gegeben, wonach US–Präsident Trump Prinz William (42) bald offiziell zu einem Besuch in Washington einladen könnte. Das berichtete die «Mail on Sunday». Demnach soll Trump vom britischen Thronfolger «begeistert» gewesen sein, als die beiden sich im Dezember bei der Wiedereröffnung der Kathedrale von Notre–Dame in Paris trafen.