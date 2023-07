Besondere Kette: So ehrte Prinzessin Kate die Queen in Schottland

Nach der Krönung von König Charles III. (74) und Königin Camilla (75) am 6. Mai in London wurde der britische Monarch am 5. Juli noch einmal in Schottland symbolisch gekrönt. Wie schon bei dem grossen Event vor rund zwei Monaten stach Prinzessin Kate (41) erneut mit einem Hingucker-Look aus den laut eines Berichts der «Daily Mail» rund 100 anwesenden Gästen heraus. Zum Gottesdienst in der St.-Giles'-Kathedrale in Edinburgh erschien die Herzogin von Rothesay, wie Kate in Schottland offiziell heisst, in einem Look in Kobaltblau - und war dabei neben Charles, Camilla und Ehemann Prinz William (41) in ihren dunklen Roben kaum zu übersehen.