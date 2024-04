Besondere Wachablösung: Edward und Sophie springen für Charles ein

Die Entente Cordiale war ein Bündnisabkommen zwischen Frankreich und Grossbritannien, das am 8. April 1904 geschlossen wurde. Zu den Bildern der beiden Events wird zudem erklärt: «In London wohnten der Zeremonie der Herzog und die Herzogin von Edinburgh bei, und in Paris beobachtete Präsident Macron die Parade. Mit der heutigen Veranstaltung hat zum ersten Mal ein Land ausserhalb des Commonwealth an der Zeremonie der Wachablösung vor dem Buckingham Palast teilgenommen.» Die Fotos zeigen sowohl Prinz Edward und Herzogin Sophie sowie Emmanuel Macron (46) und die Soldaten, die jeweils an den Zeremonien in den Hauptstädten teilnahmen. Des Weiteren gewährt ein Video einen Einblick.