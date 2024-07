Besondere Wellness-Routine: Courteney Cox steigt in den Gefrierschrank

Jedoch verriet sie im Februar, dass ihr ein Eisbad nicht unbekannt ist. «Ist das Betrug?», fragte sie in einem Clip in die Kamera. «Weil die Füsse wirklich verdammt kalt werden.» In dem Clip zeigte sie sich im Bikini und mit schwarzen Schwimmschuhen, als sie zögert, in das scheinbare Eisbad zu steigen. Im November 2023 erklärte sie in einem «Glamour»–Interview: «Ich dachte, ich würde nie ein kaltes Bad nehmen. Ich dachte, ich würde es hassen, aber ich liebe es so sehr. Ich fühle mich danach noch stundenlang grossartig. Auch wenn man sich vor dem Eintauchen fürchtet, weiss man, dass man sich so gut fühlen wird.»