«Besonderer Besucher»: Tierisches Wiedersehen für Königin Camilla

Camilla gab dem Hund seinen Namen Freddy

Auf dem offiziellen Instagram–Account blickte das Königshaus am Freitagabend mit einem süssen Video auf den «besonderen Besucher» zurück. Camilla begrüsste einen Labrador Retriever der Organisation Medical Detection Dogs, über die sie die Schirmherrschaft hat. Der Hund war für sie kein Unbekannter: Die Königin gab Freddy im Jahr 2024 seinen Namen und streichelte ihn nun beim Wiedersehen ausgiebig. Das Königshaus merkte an, dass Freddy beim Treffen «seine königliche Etikette» zeigte und lobte, er habe in den vergangenen Jahren «hart an seiner Entwicklung zum vollqualifizierten medizinischen Warnassistenzhund gearbeitet».