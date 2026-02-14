Schweizer Illustrierte Logo

Mit Assistenzhund Freddy

«Besonderer Besucher»: Tierisches Wiedersehen für Königin Camilla

Dieser Termin war ganz nach dem Geschmack von Königin Camilla. Sie empfing das Team von Medical Detection Dogs im Clarence House und freute sich über ein Wiedersehen mit dem Labrador Retriever Freddy, dem sie vor zwei Jahren seinen Namen gab.

Königin Camilla verwöhnt Hund Freddy mit ausgiebigen Streicheleinheiten.
Königin Camilla verwöhnt Hund Freddy mit ausgiebigen Streicheleinheiten. ddp/EMPICS/Jonathan Brady

Königin Camilla (78) ist bekanntlich eine grosse Hundeliebhaberin. Die Ehefrau des britischen Königs Charles III. (77) ist Frauchen von gleich drei Vierbeinern: Snuff , Moley und Bluebell. Umso grösser dürfte ihre Freude über einen kürzlichen Termin im Clarence House gewesen sein. Denn dabei traf sie einen tierischen Gast wieder.

Camilla gab dem Hund seinen Namen Freddy

Auf dem offiziellen Instagram–Account blickte das Königshaus am Freitagabend mit einem süssen Video auf den «besonderen Besucher» zurück. Camilla begrüsste einen Labrador Retriever der Organisation Medical Detection Dogs, über die sie die Schirmherrschaft hat. Der Hund war für sie kein Unbekannter: Die Königin gab Freddy im Jahr 2024 seinen Namen und streichelte ihn nun beim Wiedersehen ausgiebig. Das Königshaus merkte an, dass Freddy beim Treffen «seine königliche Etikette» zeigte und lobte, er habe in den vergangenen Jahren «hart an seiner Entwicklung zum vollqualifizierten medizinischen Warnassistenzhund gearbeitet».

Seit 2014 Schirmherrin

Königin Camilla ist seit 2014 Schirmherrin von Medical Detection Dogs, einer Wohltätigkeitsorganisation, die Hunde ausbildet, um Menschen mit komplexen Gesundheitsproblemen zu unterstützen. Laut der Organisation können Hunde mit ihrem aussergewöhnlichen Geruchssinn darauf trainiert werden, kleinste Geruchsveränderungen bereits vor einem Notfall zu erkennen und die betroffene Person zu warnen, damit diese vorbeugende Massnahmen ergreifen kann.

Von SpotOn vor 8 Minuten
