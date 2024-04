Besonderer Meilenstein: Eminem ist seit 16 Jahren nüchtern

Hip–Hop–Superstar Eminem (51) hat seine Fans an einem besonderen Meilenstein teilhaben lassen. Auf Instagram postete der 15–fache Grammy–Preisträger ein Foto, in dem er einen Chip der Anonymen Alkoholiker in der Hand hält. Die Münze hat er dafür erhalten, seit beeindruckenden 16 Jahren auf Drogen und Alkohol zu verzichten.