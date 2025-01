Besonderer Moment: König Charles trifft 99-jährigen D-Day-Veteranen

König Charles III. (76) hat am Montag einen 99–jährigen D–Day–Veteranen im Gordon Highlanders Museum in Aberdeen getroffen, nachdem dieser nicht zur Gedenkfeier zum 80. Jahrestag in die Normandie reisen konnte. Auch Königin Camilla (77) war in der schottischen Hafenstadt unterwegs und besuchte dort die Universität.