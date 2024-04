Besonderer Trost: Patrick Swayzes Witwe schaut seine Filme

Patrick Swayzes Filme tun ihr gut

«Ab und an, ja», antwortet Niemi auf die Frage, ob sie sich einen der zahlreichen Film–Erfolge ansehe. «Ich schaue mir hier und da ein bisschen was an, und vor ein paar Jahren habe ich ‹Road House› gesehen, und ich dachte: 'Moment mal, das ist wirklich toll. Das ist so kitschig.» Fans erinnern sich sicherlich ebenfalls gerne an den Film aus dem Jahr 1989 zurück, in dem Swayze einen Rausschmeisser verkörperte. Erst kürzlich ist ein Remake auf dem Streamingdienst Prime Video erschienen, in dem Jake Gyllenhaal (43) die Hauptrolle übernimmt.