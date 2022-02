Besonderes Fan-Geschenk: Samu Haber wird zum Hochzeitssänger

Bei seiner Entscheidung habe auch geholfen, dass durch die sozialen Medien schnell klar wurde, dass der Fan in der Vergangenheit seine Band Sunrise Avenue unterstützt hatte und seine Familie zu lieben schien. Als er gestern zu der Hochzeitslocation im finnischen Porvoo gefahren sei, «dachte ich, dass ich verrückt bin, so etwas zu tun. Als ich später zurückfuhr, sagte ich: ‹Danke, Universum, für meine Verrücktheit›», erklärt der Musiker, der an das Brautpaar auch seine Glückwünsche richtete: «Möge eure Liebe ewig sein und bitte bleibt, wie ihr seid. Basierend auf dem, was ich in eurer Nähe gefühlt habe, habt ihr beide dieses erstaunliche Etwas gefunden, über das ich 1.000 Songs geschrieben habe. Ich weiss, dass ihr es zu schätzen wissen werdet.»