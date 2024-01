Besonderes Jubiläum: Jeremy Renner kam vor einem Jahr aus der Klinik

In den vergangenen Monaten hielt der Schauspieler seine Fans auf Instagram regelmässig über seine Fortschritte auf dem Laufenden. Während all der Zeit habe er «nie über meine eigenen körperlichen Beschwerden, meine eigenen Schmerzen oder meine eigenen Ängste nachgedacht», erklärte er in einem Interview mit CNN. Das Wichtigste sei seine Einstellung gewesen. Diese habe ihn angetrieben, gesund zu werden: «Es gibt keine andere Möglichkeit als diese. Und ich arbeite immer noch an jedem Teil, jeden Tag.» Er danke Gott dafür, dass es so vieles gebe, wofür er kämpfen könne. Für seinen beachtlichen Kampf zurück ins Leben war Renner vom «People»–Magazin zu einer der «25 faszinierendsten Personen des Jahres 2023» gekürt worden. Mittlerweile steht er sogar wieder für die Streaming–Serie «Mayor of Kingstown» vor der Kamera. Aktuell laufen die Dreharbeiten für die dritte Staffel.