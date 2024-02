Best Brands Awards 2024: Elle Macpherson gibt Model-Tipps

Die Best Brands Awards wurden im Hotel Bayerischer Hof in München vergeben. Die Veranstaltung, an der rund 550 Gäste aus Wirtschaft, Handel und Medien sowie zahlreiche Promis am Dienstagabend (27. Februar) teilnahmen, wurde erneut von TV–Journalistin Linda Zervakis (48) moderiert. Zu Beginn war die Aufregung gross, denn nach Rednern wie etwa Boris Becker (56), Bob Geldof (72) oder Joachim Gauck (84) war als Keynotespeakerin in diesem Jahr die Australierin Elle Macpherson (59) angekündigt – «ein Weltstar, Supermodel, Hollywood–Schauspielerin, Unternehmerin», schwärmte Zervakis.