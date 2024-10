«Best in Travel 2025»: Die schönsten Regionen von Bayern bis Panama

Vor Bayern reihen sich die türkischen Provinzen Giresun und Ordu, das Wallis in der Schweiz sowie die Stadt Launceston und das Tamar Valley in Tasmanien ein, bevor sich die Provinz Chiriquí in Panama und die Terai–Region in Nepal mit den Plätzen drei und zwei begnügen müssen. Rang eins geht in dieser Kategorie an das South Carolina Lowcountry und Georgias Küste in den USA. Die Gegenden um Savannah und Charleston locken nicht nur mit Moorlandschaften und langen Stränden, sondern bieten auch «die lebhafteste Food–Szene des Landes».