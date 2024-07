Bestätigt! Harvey Weinstein muss im November wieder vor Gericht

Harvey Weinstein (72) muss sich am 12. November erneut vor Gericht verantworten. Das Datum für die Wiederaufnahme des Vergewaltigungsprozesses gegen den gefallenen Hollywood–Mogul hat ein Richter am Freitag (19. Juli) während einer Anhörung in einem Gericht in Manhattan festgelegt. Das berichten mehrere US–Medien, darunter CBS News, übereinstimmend.