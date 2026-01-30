Bestätigt Olivia Wilde hier ihre neue Liebe?

Die neue Romanze zwischen Wilde und dem Harvard–Absolventen nahm offenbar beim diesjährigen Sundance Film Festival Fahrt auf. Jopling begleitete die Schauspielerin dorthin, wo sie gleich zwei Filme präsentierte. Wilde postete auf Instagram mehrere Bilder von ihrem Festivalbesuch. Das zweitletzte Foto des Bilder–Karussells zeigt die New Yorkerin eng an einen mysteriösen Mann in schwarzem Hemd geschmiegt. Um wen es sich handelt, ist allein vom Bild kaum ersichtlich. US–amerikanische Medien sind sich jedoch sicher, dass es sich dabei um den Kunsthändler handelt.