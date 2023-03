«Bestatterin»: Anna Fischers interessante These zum Lokalkrimi-Hype

Auf der Fahrt zu einem Junggesellenabschied verunglücken zwei junge Männer aus Hepperlingen in ihrem Auto tödlich und stürzen in einen Fluss. Ihre Leichen werden geborgen und Bestatterin Lisa Taubenbaum (Fischer) anvertraut. Die beiden hatten gemeinsam mit Mario, dem Eigentümer des Wagens, gefeiert. Aber wo ist Mario? Von ihm fehlt jede Spur. Marios Ehefrau weiss nicht, ob sie hoffen oder bangen soll. Lisa, die in der Schulzeit mit Mario liiert war, ist überzeugt, dass er noch lebt. Sie macht den ermittelnden Kommissar Thomas Zellinger (Christoph Letkowski, 40), mit dem sie auch eine unverbindliche Beziehung führt, auf Ungereimtheiten aufmerksam. Darüber geraten die beiden in Streit...