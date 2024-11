«Beste Unterhaltung»: Toni und Felix Kroos erhalten «1Live Krone»

Die Brüder Toni (34) und Felix Kroos (33) erhalten für ihren beliebten Fussball–Podcast «Einfach mal Luppen» eine «1Live Krone». Laut Pressemitteilung werden sie bei der Award–Show in der Kategorie «Beste Unterhaltung» ausgezeichnet. Der Preis wird ihnen am 5. Dezember in Bielefeld überreicht.