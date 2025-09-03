«Bester Begleiter»: Ski-Ass Maria Riesch schwärmt von neuem Partner

Lieber Kreuzfahrtschiff statt Kreuzbandriss

Ein Paar sind Riesch und Schrempf zwar erst seit einigen Monaten, zuvor verband sie jedoch eine jahrelange Freundschaft. Riesch gab auf einem von Schrempfs Schiffen Fitnesskurse, auch ein gemeinsamer Freundeskreis bildete sich über die Jahre. «Ich fand Johann schon immer cool», erinnert sich Riesch nun an diese Anfänge zurück. «Aber wir beide waren ja auch verheiratet und da dachte keiner von uns an etwas anderes als Freundschaft.» Erst im Sommer des vergangenen Jahres «hat sich dann mehr entwickelt».