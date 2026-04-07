Bester Start eines Künstlers: Deutscher Vinyl-Rekord für Harry Styles

Harry Styles scheint bei Besitzern eines Plattenspielers besonders beliebt zu sein. Den Vinyl–Rekord für einen männlichen Künstler stellte er mit seinem neuen Album nämlich auch in den USA auf. In den Vereinigten Staaten löste er sich selbst als Rekordhalter ab. Die bisher gültige Bestmarke hatte er vor vier Jahren mit «Harry's House» selbst aufgestellt.