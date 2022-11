«Bestes TV-Soloprogramm»: Deutscher Comedypreis für Carolin Kebekus

Grosse Ehre für Carolin Kebekus (42): Die Komikerin hat den Deutschen Comedypreis in der Kategorie «Bestes TV-Soloprogramm» gewonnen. Die Auszeichnungen werden dieses Jahr allerdings nicht bei einer TV-Gala verliehen, sondern über das Cologne Comedy Festival bei verschiedenen Aufzeichnungen. So überreichte ihr Comedian Nico Stank (33) die Trophäe am Freitag bei den Proben zur «Carolin Kebekus Show» in Köln, wie ein unterhaltsames Video auf Instagram zeigt.