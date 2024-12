«Bestes Weihnachten»: Britney Spears feiert Wiedersehen mit ihrem Sohn

Britney Spears (43) hat an den Weihnachtstagen Zeit mit ihrem jüngeren Sohn Jayden (18) verbracht. Das teilte die Sängerin am 26. Dezember überglücklich auf ihrem Instagram–Account mit. Sie postete einen Clip, in dem sie zusammen mit dem Jungen in einem Restaurant in die Kamera lächelt und ihren 42 Millionen Followern frohe Weihnachten wünscht. An einer Stelle drückt Spears dem 18–Jährigen einen Kuss auf den Kopf.