Besuch am 007-Set: Ralph Fiennes schwärmt von König Charles

2019 schaute eine britische Institution bei einer anderen vorbei. König Charles III. (76) besuchte vor fünf Jahren das Set von «James Bond 007: Keine Zeit zu sterben», damals noch als Thronfolger. In einem Video–Interview mit dem Magazin «People» erinnerte sich nun Ralph Fiennes (62) an das royale Treffen. Der «Konklave»–Star verkörperte in dem Film, der 2021 in die Kinos kam, zum dritten Mal den Geheimdienstchef M.