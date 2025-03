Besuch bei Benefizkonzert: Prinz Harry feiert Feuerwehr von L.A.

Prinz Harry (40) würdigt Einsatzkräfte, die bei den Bränden in Los Angeles gegen die Flammen kämpften. Der britische Exil–Prinz besuchte am Wochenende das Benefizkonzert One805 Rock for Responders in Santa Barbara. Mit dem Erlös aus der Wohltätigkeitsveranstaltung soll die mentale Gesundheit von Feuerwehrleuten, Polizisten und medizinischen Rettungskräften gefördert werden, die bei den Waldbränden zum Einsatz kamen. Die im Januar 2025 ausgebrochene Reihe von Grossbränden hatte das Leben von knapp 30 Menschen gekostet.