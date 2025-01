Besuch bei Hilfsorganisation: Serienstar kritisiert Harry und Meghan

Herzogin Meghan (43) und Prinz Harry (40) haben am vergangenen Freitag (10. Januar) in Kalifornien ihre Unterstützung für Betroffene der Feuerkatastrophe gezeigt. Der Herzog und die Herzogin von Sussex, die etwa 140 Kilometer nördlich von Los Angeles leben, besuchten laut «People»–Magazin die Hilfsorganisation «World Central Kitchen» in Pasadena. Dort sollen sie dabei geholfen haben, Lebensmittel und Vorräte an Opfer der Brände zu verteilen. US–Schauspielerin und Filmemacherin Justine Bateman (58) ist über die Hilfsaktion des Paares, die mit Videos und Fotos in den Medien zu sehen war, verärgert – und machte diesem Ärger am Wochenende bei X Luft.