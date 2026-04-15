Besuch bei «MasterChef Australia»: Herzogin Meghan wird zur TV-Jurorin

Herzogin Meghan (44) tritt in der aktuellen Staffel von «MasterChef Australia» als Gastjurorin auf. Das gab der australische Sender Channel 10 am Mittwoch via Instagram bekannt. Damit mischt sich die 44–Jährige unter eine hochkarätige Riege kulinarischer Experten.
Die Aufzeichnungen für die Sendung fanden laut einem Beitrag von «10 News» während des aktuellen Australien–Aufenthalts des Paares statt. Gemeinsam mit den festen Jurymitgliedern Poh Ling Yeow (52), Sofia Levin (36) und Jean–Christophe Novelli (65) coachte Markle laut Senderangaben einige der talentiertesten Hobbyköche, die die Wettbewerbsshow je gesehen hat. Channel 10 bezeichnete sie in dem Instagram–Beitrag als «leidenschaftliche Foodie».
Royaler Empfang in der Kochwerkstatt
Die Enthüllung erfolgte mit einem kurzen Clip, in dem Moderatorin Poh Ling Yeow die Herzogin vor den versammelten Kandidaten ankündigt: «Wir hatten schon MasterChef–Royalty in der Küche, aber niemanden wie diese hier.» Die Teilnehmer begrüssen Meghan daraufhin mit lautem Applaus und Jubel, als sie den Küchenbereich betritt.
Der Gastauftritt bei der Kochwettbewerbssendung, die am 19. April in die neue Staffel startet, fügt sich nahtlos in Meghans wachsendes Lifestyle–Portfolio ein. Zuletzt war sie mit ihrer Netflix–Serie «With Love, Meghan» präsent, in der das Kochen ebenfalls eine tragende Rolle spielt. Zudem betreibt sie ihre Lifestyle–Marke «As Ever», die im Frühjahr 2025 mit Produkten wie Marmelade gestartet ist.
Der «MasterChef»–Auftritt ist nur ein Baustein des Australien–Besuchs, den Meghan gemeinsam mit Ehemann Prinz Harry (41) seit Dienstag absolviert. Es ist ihr erster gemeinsamer Trip auf den Kontinent seit 2018. Das Büro der Sussexes teilte laut «The Guardian» mit, dass bei ihrem Besuch psychische Gesundheit, gemeinschaftliche Resilienz sowie die Unterstützung von Veteranen und deren Familien im Mittelpunkt stehen. Darüber hinaus sind private kommerzielle Termine geplant. Ihre Kinder Archie und Lilibet sind zu Hause in Kalifornien geblieben. Dort lebt die Familie, seit sich Harry und Meghan 2020 als arbeitende Mitglieder der königlichen Familie zurückgezogen haben.