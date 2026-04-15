Besuch bei «MasterChef Australia»: Herzogin Meghan wird zur TV-Jurorin

Der «MasterChef»–Auftritt ist nur ein Baustein des Australien–Besuchs, den Meghan gemeinsam mit Ehemann Prinz Harry (41) seit Dienstag absolviert. Es ist ihr erster gemeinsamer Trip auf den Kontinent seit 2018. Das Büro der Sussexes teilte laut «The Guardian» mit, dass bei ihrem Besuch psychische Gesundheit, gemeinschaftliche Resilienz sowie die Unterstützung von Veteranen und deren Familien im Mittelpunkt stehen. Darüber hinaus sind private kommerzielle Termine geplant. Ihre Kinder Archie und Lilibet sind zu Hause in Kalifornien geblieben. Dort lebt die Familie, seit sich Harry und Meghan 2020 als arbeitende Mitglieder der königlichen Familie zurückgezogen haben.