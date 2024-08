Besuch bei Olympia: Daniel Craig zeigt sich mit seinem neuen Look

Alte Rolle, neuer Look

Denn die Dreharbeiten von «Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery» haben begonnen, wie der Streamingdienst Netflix und Regisseur Rian Johnson (50) via Instagram und X im Juni bekannt gaben. Im kommenden dritten Teil der «Knives Out»–Filmreihe wird Craig in seiner legendären «Knives Out»–Rolle des Privatdetektivs Benoit Blanc zurückkehren – jedoch mit einer völlig neuen Optik. Die langen Haare und der Dreitagebart waren bereits in einem First–Look–Bild zum Film zu sehen. Das Schwarz–Weiss–Foto zeigte aber auch: Seinem edlen Kleidungsstil bleibt der Detektiv treu. Daniel Craig trägt auf dem Bild einen Anzug mit Weste und Krawatte und hält einen Hut in der Hand.