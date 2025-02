Besuch im Gefängnis: Prinzessin Kate trifft Mütter und ihre Babys

Prinzessin Kate (43) hat ein Frauengefängnis in Cheshire besucht. Vor Ort sprach sie mit Insassinnen einer Mutter–Baby–Abteilung. Das berichtet unter anderem die «BBC». Bei ihrem Termin in der Strafvollzugsanstalt Styal in Wilmslow liess sich die 43–Jährige demnach über ein Projekt informieren, das darauf abzielt, starke und gesunde Beziehungen zwischen Müttern und Babys zu entwickeln, «selbst in einer sehr schwierigen Umgebung».