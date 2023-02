«So sollte man es nicht machen»

Besuch im Pflegeheim: Kate macht Pancakes und kämpft mit der Pfanne

Prinzessin Kate hat an diesem Dienstag ein Pflegeheim im englischen Slough besucht. Passend zum Pancake Day, der im Vereinigten Königreich am Fastnachtsdienstag begangen wird, stellte sie sich an den Herd und machte Pfannkuchen. Doch die Aktion wurde zu einer echten Herausforderung.