Die südkoreanischen Superstars der Band BTS haben am vergangenen Dienstag am täglichen Pressebriefing im Weissen Haus teilgenommen. Der Grund für ihren Besuch: Die Musiker sprachen sich gegen anti-asiatische Hassverbrechen und Diskriminierungen in den USA aus. «Wir waren am Boden zerstört von der jüngsten Welle von Hassverbrechen, einschliesslich asiatisch-amerikanischer Hassverbrechen. Um dem ein Ende zu setzen und die Sache zu unterstützen, möchten wir diese Gelegenheit nutzen, um uns noch einmal zu äussern», erklärten die in schwarzen Anzügen gekleideten Mitglieder laut dem «Hollywood Reporter».