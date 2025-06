Besuch in Tschechien: Königin Máxima überrascht mit auffälligem Hut

Geteilte Aufgaben

Bereits am Dienstag war das Königspaar am Václav–Havel–Flughafen in Prag gelandet. Der Staatsbesuch soll «das Band der Freundschaft zwischen unseren Ländern stärken», erklärten die Royals in einem Instagram–Beitrag, der die Ankunft festhielt. «Die Niederlande und die Tschechische Republik arbeiten innerhalb der Europäischen Union und der NATO eng zusammen. Wir ziehen an einem Strang, lernen voneinander und stärken uns gegenseitig.» Während des Staatsbesuchs sollen Themen wie Verteidigung, Handel oder Energie besprochen werden.