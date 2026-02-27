Besuch von Militärbasis: König Charles lernt Drohnenabwehr

Auch William und Kate sind für die Krone unterwegs

Das Treffen von König Charles mit den Soldaten und ihren Angehörigen war einer von zahlreichen Auftritten, die die Royals trotz des Skandals um Andrew Mountbatten–Windsor (66) derzeit wahrnehmen. Auch Thronfolger Prinz William (43) und seine Ehefrau, Prinzessin Kate (44), haben sich bei ihrem jüngsten Besuch in Wales nichts davon anmerken lassen. Sie machten am Donnerstag in Powys einen gut gelaunten Eindruck, hiess es in den Berichten über ihre Reise.