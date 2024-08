Besuchen William und Kate die Olympischen Spiele in Paris?

Olympische Spiele so nahe der Heimat

«Die Prinzessin würde sehr gerne die Olympischen Spielen besuchen», habe eine Kate nahestehende Quelle schon vor einigen Tagen der britischen Boulevardzeitung «Daily Express» verraten. Kate habe schöne Erinnerungen an die Spiele in London im Jahr 2012 und würde demnach gerne erneut das Event besuchen, wo es doch in diesem Jahr relativ nahe der Heimat stattfinde. Der Insider habe aber auch betont, dass es zu jenem Zeitpunkt noch keine feste Entscheidung über einen Besuch gegeben habe und dass das Ganze davon abhänge, wie es Kate gehe sowie ob die Ärzte ihre Erlaubnis erteilten.