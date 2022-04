Besucht Prinz Harry die Queen an ihrem Geburtstag?

Prinz Harry (37) und Herzogin Meghan (40) reisen gemeinsam in die Niederlande, um die Invictus Games zu besuchen. Die Spiele finden vom 16. bis 22. April in Den Haag statt. Da wäre ein Abstecher nach Grossbritannien für das in den USA lebende Paar im Vergleich doch nur ein Katzensprung. Und ausserdem feiert Queen Elizabeth II., Harrys Grossmutter, am 21. April ihren 96. Geburtstag.