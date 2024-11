«Betet für mich»: Kim Dotcom soll Schlaganfall erlitten haben

Seit zwölf Jahren droht Auslieferung in die USA

Wann genau Kim Dotcom den Schlaganfall erlitten haben soll, sagte sein Anwalt nicht. Der selbsternannte «Internet–Freiheitskämpfer» war zuletzt am 6. November 2024 bei X aktiv, obwohl er dort sonst häufig postet, etwa seine Unterstützung für Donald Trump (78). Am 6. November schrieb er nur «Free Kim Dotcom» («Befreit Kim Dotcom»). Seit 2012 droht dem Deutsch–Finnen eine Ausweisung aus seiner Wahlheimat Neuseeland in die USA.