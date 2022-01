Betrüger benutzen Meghan und Harry für Bitcoin-Masche

Artikel mit erfundenen TV-Interviews

In letzter Zeit machen offenbar vermehrt Links zu Fake-Artikeln auf Social-Media-Plattformen die Runde. «Leute verdienen mit Harrys und Meghans neustem Rat von zuhause Millionen», sei etwa eine der genutzten Überschriften. In den Artikeln werde die Fake-Behauptung aufgestellt, dass die beiden angeblich in TV-Interviews bestimmte Investmentmodelle in Zusammenhang mit Bitcoin und anderen Kryptowährungen unterstützen. Diese Interviews hat es jedoch nie gegeben. Stellvertreter von Meghan und Harry seien über die Angelegenheit informiert worden.