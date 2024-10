Betrugsvorwürfe trieben Claudia Pechstein fast in den Wahnsinn

Pechstein wurde mehr als 700 Mal getestet

«Vor 5.837 Tagen habe ich erfahren, dass in meinem Körper etwas nicht der Norm entspricht», habe Pechstein laut «Welt» jetzt vor Gericht in München erklärt. Sie sei angeklagt worden, zehn Jahre lang gedopt zu haben. «Der Gedanken, dass mich alle für eine Betrügerin halten, hat mich in den Wahnsinn getrieben. Tagelang konnte ich nichts essen, habe geweint, war verzweifelt», erzählte sie demnach weiter. Pechstein habe gesagt, dass sie Suizid begehen wollte, was sie glücklicherweise nicht getan habe. Sie habe «gegen das Unrecht gekämpft. Unrecht, das ist das, was mir angetan wurde.»